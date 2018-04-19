İstanbul'da sansasyonel eylem hazırlığında olduğu belirtilen DHKP-C'li 3 terörist gözaltına alındı. Şüphelilerin otomobilinde yapılan aramalarda 3 polis yeleği ve 3 polis rozeti ele geçirildi.



Habertürk Haber Merkezi'nden Nihat Uludağ'ın aktardığı bilgilere göre, terör örgütü DHKP-C'nin yeniden toparlanmak için sözde 'devrim şehitleri haftasında' polis yelekli sansasyonel bir eylem hazırlığında olduğunun belirlenmesinin ardından İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Eyüpsultan'da bir otomobile operasyon düzenledi. Terör örgütü DHKP-C üyesi olduğu ileri sürülen E.Ç., V.Ç. ve M.Y. gözaltına alındı. Şüphelilerin otomobilinde yapılan aramalarda 3 polis yeleği ve 3 polis rozeti ele geçirildi. Kendilerine polis süsü vererek kanlı bir eylem yapmayı planladıkları iddia edilen 3 terörist çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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