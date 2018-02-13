İstanbul polisine akşam saatlerinde gelen bir ihbar korkunç 2 cinayeti ortaya çıkardı. Akşam saatlerinde polisi arayan vatandaşlar Arnavutköy ilçesinin Hadimköy Delikaya Mahallesi'nde yol kenarında battaniyeye sarılmış bir ceset olduğunu söylediler.

BİRİ KADIN İKİ CESET ÇIKTI

Habertürk Haber Merkezi'nden Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, olay yerine giden polis, yol kenarına yakın battaniye sarılmış bir ceset buldu. Erkek cesedi olduğu belirlenen kişinin koli bandı ile bağlanarak, battaniyeye sarıldığı görüldü. Çevre de inceleme yapan polis, yaklaşık bir kilometre sonra aynı yöntemle yol kenarına atılmış bir ceset daha buldu. Bulunan ikinci cesedin bir kadına ait olduğu belirlendi.

KİMLİKLERİ TESPİT EDİLECEK

Çevre güvenliği alan ilçe polisleri savcılığa haber verdi. Adli Tıp Kurumu'na gönderilen cesetlerin ölüm nedeni incelemelerin ardından netlik kazanacak.

Öte yandan polis, cesetlerin kimlere ait olduğunu tespit etmek için çalışma başlattı.

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