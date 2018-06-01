Ağır küfürler yağdırmıştı

Gaziosmanpaşa Merkez Mahallesi Aytekin Kotil Caddesi'nde 31 Mart'ta meydana gelen olayda, taksi şoförü Ebubekir Vermez trafik polisiyle tartışmaya başladı. Çevrede bulunan vatandaşlar polis ile taksi şoförünü ayırdı. Kavga sırasında, taksi şoförü Ebubekir Vermez'in görevli trafik polisine ağır küfürler yağdırdığı anlar bir vatandaş tarafından kayda alındı.

POLİS MEMURU ŞİKAYETÇİ OLDU



Habertürk muhabiri Nihat Uludağ'ın haberine göre, trafik polisi, kendisine küfreden taksi şoföründen şikayetçi oldu. Taksi şoförü aynı gün Şişli'de bir AVM önünde yakalanarak gözaltına alındı. Görevli polis memuruna mukavemet, hakaret, tehdit ve görevini yapmasını engellemek suçlarından gözaltına alınan taksi şoförü Vermez'e 470 lira idari para cezası yazıldı. Taksi şoförü karakoldan serbest bırakılırken, dosyası savcılığa gönderildi.

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