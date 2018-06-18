Almanya'nın Erfurt kentinde, çöpte ağzı açık bir likör şişesi bulan iki kirpi likörü içerek sarhoş oldu. İhbar üzerine olay yerine giden polis, sarhoş olan kirpileri oyun parkında sızmış halde buldu.

Almanya'da merakına yenilerek sarhoş olup sızan iki kirpi, polis tarafından bakım için hayvanat bahçesine götürdü. Hayvanların sağlık durumlarında sıkıntı görülmediği açıklandı. Polis, hayvanlar ve çocuklar için bu tarz hareketler konusunda herkese uyarıda bulundu.

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