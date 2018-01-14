Adana'da Cono aşireti mensuplarının polise yakalanmamak için 24 kelimelik kendi dillerini oluşturdukları "Conoca" konuştukları tespit edildi. İHA'nın haberine göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği, son dönemlerde "aşk vaadiyle dolandırıcılık, gasp, yağma, fuhuş ve hırsızlık" olaylarının artması nedeniyle "Cono" aşiretine mensup grupları teknik ve fiziki olarak takibe aldı. Yapılan 3 aylık takip sonucunda polis 12 Ocak'ta 'Cono Aşireti' olarak bilinen kişilere yönelik bin polisle şafak baskını düzenledi.

"6 YILDIR CONOLARA OPERASYON YAPILMIYORDU"

Adana Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın 4 ay önce göreve başladıktan sonra en çok dikkatini çeken konu "Aşk vaadiyle dolandırıcılık" konusu oldu. Yıldız, vatandaşların bu yolla dolandırılmasının önüne geçmek için "Cono" aşiretiyle ilgili kapsamlı bir çalışma yapılması talimatını verdi.

Cono aşiretine mensup gruplara yönelik olarak en son 6 yıl önce kapsamlı olarak uyuşturucu operasyonu yapılan Adana'da çok kapsamlı bir operasyon için düğmeye basıldı. Polis, şafak vakti, önceden belirlenen 39 eve 17 zırhlı araç, 2 dedektör köpeği ile eş zamanla operasyon yaptı. Havadan 1 helikopter ve 2 drone destek verdi. Yıldız'ın bizzat yönettiği operasyonda gözaltına alınanların evine giren polisler, evlerde arama yaptı. Ekipler, "aşk vaadiyle dolandırıcılık"tan elde edilen 150 bin lira para, 50 bin lira değerinde altın ve satışa hazır esrar ele geçirdi.

POLİS CONOCA ÖĞRENDİ

Çete üyelerini 3 ay boyunca teknik ve fiziki olarak takibe alan polisler, aşiret üyelerinin polise yakalanmamak için "Conoca" olarak belirtilen bir dil geliştirip onu kullandıklarını ortaya çıkardı. Polis bu dili çözmek için bir süre uğraştı. Daha sonra teknik takip yapan polisler bu dili öğrenerek deşifre etti.

Yapılan çözümde zanlıların kendi aralarındaki 'Cono Dili' şöyle:

Baylamak-Lapancılamak: Dolandırmak, yağmalamak

Aryalamak: Ağzını aramak

Çaltı: Mağdur

Çarlatmak: Sorun çıkarmak

Graba: Araba

Apa: İşe çıkmak, işe gitmek, kredi kartı, yoldayız

Puşka: Silah

Mok-Mık: Koymak

Manuş: Polis

Mul: Vatandaş

Zen: Kadın, bayan

Sayınlamak: Geri vermek, iade

Keriyor: Konuşuyor

Zanişleme-Canlamak: Takip etmek, kaçmak, gitmek

Lemişler: Almışlar

Çadırma: Getiren

Yeken-Yoğma: Para, deste

Arşınlamak: Kaçmak, uzaklaşmak

Celletmek: Göstermek

Keş: Hazır, nakit

Yanlatmak: Göndermek, uzaklaştırmak

Güre: Erkek

Yemetlemek: İş yapmak, düşünmek, durdurmak

Çitgerilemek: Dinlemek, kaydetmek.



"POLİS DUYSA NE YAPAR"



Zanlıların polisin kendilerini dinlediklerinden haberi olmadığı için telefonda yaptıkları dolandırıcılık olayını birbirlerine anlattıkları ortaya çıktı. Yapılan dinlemenin birinde bir dolandırıcının telefonda "O iş tamam, parayı aldık, acaba bu konuşmaları polis duysa ne yapar" diye konuştukları ortaya çıktı.

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