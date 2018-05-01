Polisi de protestolara katılmaya davet etti!

Ermenistan Parlamentosu, başbakanlık seçiminde tek aday olan muhalif lider Nikol Paşinyan'ın Başbakanlığını onaylamadı. 105 üyeli Ermenistan Parlamentosu'nda yapılan oylamada Paşinyan'a sadece 45 oy çıktı. Paşinyan 8 oy farkla başbakan seçilemedi.

Ülkede haftalardır süren protestoların öncüsü olan Paşinyan, onbinlerce destekçisi Palamento dışında beklerken oylandı.

9 saat süren oturumdan sonra çıkan sonuçla birlikte Paşinyan iktidar partisini "Ermeni halkına savaş açmakla" suçladı.

Muhalif lider destekçilerine başkent Erivan'ın en büyük meydanında toplanmaları çağrısı yaptı ve daha sonra kendisi de sayıları 30 ile 40 bin arasında olduğu bildirilen göstericilere katıldı.

Paşinyan Ermenistan genelinde büyük gösteriler ve grev çağrısında bulundu. Protestocuların sokakları, havaalanını ve her yeri kapatacağını ifade eden muhalif lider, polisi de kalkanları bırakıp protestoya katılmaya davet etti.

Paşinyan protestoları durduracak tek görüşme önerisini, iktidar partisinin cenazesi olması durumunda kabul edeceğini ifade etti.

Oylama öncesi kürsüye çıkan Paşinyan, parlamento üyelerine başbakan olmaması halinde ülkenin "siyasi bir tsunami"yle karşı karşıya kalacağı uyarısında bulunmuştu.

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