Adana'da bir işyerini kurşunlayan kişiler polis olay yerinde inceleme yaparken uzun namlulu silahlarla ikinci kez kurşun yağdırdı. Yaşanan kovalamacanın ardından 12 kişi gözaltına alındı.

Olay Gülbahçesi Mahallesi 13206 Sokak'ta bulunan bir işyerinde meydana geldi. Turan D.'ye ait işyeri gece geç saatlerde kurşunlandı. Olay yerine gelen polis inceleme yapmaya başladı. Habertürk Haber Merkezi'nden Beycan Üçkardeş'in haberine göre, Olay Yeri İnceleme ekipleri işyerinde bulunduğu sırada plakaları sökülmüş 2 araçla gelen saldırganlar ikinci kez aynı yeri uzun namlulu silahlarla kurşun yağmuruna tutarak kaçtı.

Polis, kısa süren kovalamacanın ardından saldırganların araçlarını kıstırdı. Zanlılardan bazıları araçlardan inip bir inşaat alanına kaçmaya çalışırken bazıları saklandı. Ancak polis toplam 12 kişiyi yakalayıp gözaltına aldı. Zanlıların birinin üzerinde 4, ele geçirilen araçların birinde ise 3 kalaşnikof mermisi çıktı. Gözaltına alınan zanlılar ise sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.