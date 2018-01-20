Polisin baskın yaptığı evin bodrum katında sürpriz manzara!

Rusya'nın St. Petersburg kentinde bir eve izinsiz silah bulundurulduğu, eski askeri üniformaların ve antik silahların bulunduğu şüphesiyle baskın düzenleyen polis hiç beklemediği bir manzarayla karşılaştı.

Rus basınında yer alan haberlere göre evin bodrumuna inen polisler, betonun içine kazılmış küçük bir havuz buldu. Havuzun içinde ise bir timsah olduğu görüldü.

Evin sahibi timsahı yıllar önce aldığını ve yıllardır bodrumunda beslediğini söyledi.

Savcılar, timsah besleyen adamın yerel bir yasayı ihlal edip etmediğini araştırıyor.

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