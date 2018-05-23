Orta Mahalle'de devriye gezen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, elinde poşetle sürekli telefonla konuşan 60 yaşındaki Güllü Alaçakmak'ın durumundan şüphelendi.

AA'nın haberine göre, yaşlı kadının evine girmesinin ardından kapıyı çalan polis ekipleri, kadına, telefonda kendisinden para isteyen olup olmadığını sordu.

Alaçakmak, telefonda kendisini polis olarak tanıtan kişinin "Adın FETÖ'ye karıştı. Bankadaki paranı çek. Bize ver." demesiyle bankadan yaklaşık 60 bin lira çektiğini söyleyince polis harekete geçti.

Kadınla plan yapan polis, kadına, bir poşetin içerisine bez ve kağıt koyarak dolandırıcıya vermesini söyledi.

Kadınla yeniden iletişim kuran dolandırıcı, evin önüne geldi. Alaçakmak, dolandırıcının poşetteki parayı pencereden atmasını söylemesi üzerine poşeti aşağı attı. O esnada çevrede gizlenen polis dolandırıcıyı yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheli E.M, İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

"BİRLİKTE PLAN YAPTIK"

Emniyette ifade vermesinin ardından gazetecilere açıklama yapan Alaçakmak, şunları kaydetti:

"Bankadan parayı çekmemi söylediler. Telefonu hiç kapatmadan bankaya gittim, parayı çektim. 2-3 saat telefonu kapatmadan parayı koyacağım yer konusunda beni yönlendirdiler. Artık şarjım bitmek üzereydi. Telefonu şarja takmam gerektiğini söyledim. Ben sürekli telefonda konuşurken o esnada devriye gezen polis benim durumumdan şüphelenmiş. Sonra ben eve gittim ve telefonu şarja taktım. Ardından gerçek polisler kapıma geldi. Onlar beni yönlendirdi. Birlikte plan yaptık. Dolandırıcı evin oraya geleceğini parayı pencereden atmamı söyledi. Ben de bir poşetin içine peçete ve bez koyup aşağı attım. Polis olmasaydı tüm birikimim gitmişti."

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