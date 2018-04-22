17 Nisan günü Adana'nın Seyhan ilçesinde meydana gelen olayda, 83 yaşındaki Elif Tul’un evinde cansız bedeni bulundu. Tul'dan iki gündür haber alamayan çocukları eve geldi. Evin kapısını açmak istediler ancak açamayınca polisten yardım istediler.



EVE İTFAİYE EKİPLERİNDEN ÖNCE TORUNU GİRDİ



İHA'nın haberine göre, Cumhuriyet Savcısından izinle kilidi itfaiye ve polis ekipleri açtı. Bu arada orada bulunan yaşlı kadının torunu 27 yaşındaki İsmail C. kapı açılır açılmaz polis ve itfaiye ekiplerinden önce içeri girip bağırarak babaannem ölmüş diye dışarı çıkıp ağlamaya başladı. Yaşlı kadının çocukları ve torunları da bunun üzerine gözyaşlarına boğulurken mahalleli tarafından güçlükle sakinleştirildi.

İsmail C. de olay yerinden bir an olsun ayrılmadı. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği'nde görevli polisler, evde incelemelerde bulundu. Polisin yaptığı ilk incelemede eve zorla girilmediği ve yaşlı kadının cebinde bulunan bin liranın alınmadığını tespit etti.



"POLİSİN ŞÜPHELİ ÖLÜM OYUNU"



Polis, ceset üzerinde yaptığı incelemede yaşlı kadının boynunda bir çarşaf olduğunu belirledi. Kadının boğularak öldürüldüğünü belirleyen polis, evde kapılarda zorlama olmadığını ve yaşlı kadının cebindeki 1000 TL'nin çalınmadığı için de cinayeti yakınları ya da komşularının işlemiş olabileceğinden şüphelendi. Polis ekipleri, katil ya da katillerin kaçmaması ve kendinden şüphelendiklerini bilmemeleri için kadının ölümünün şüpheli olduğunu söyledi.





OTOPSİDE BOĞULARAK ÖLDÜRÜLDÜĞÜ ORTAYA ÇIKTI



Yaşlı kadının cansız bedeni, otopsi için adli tıp kurumu morguna götürüldü. Burada yapılan incelemede de yaşlı kadının çarşafla boğularak öldürüldüğü tespit edildi.



Bunun üzerine polis, eve gidip cinayeti çözmek için çalışmayı derinleştirdi. Bu arada kadının cenazesi de Küçükdikili Mezarlığında toprağa verildi. Polis ise yaşlı kadının evine gelip araştırmayı derinleştirdiğinde kadının torunu İsmail C.'nin polisin yanına gelerek sürekli arka kapının açık olduğunu söylemesi ancak polisin eve girdiğinde kapının açık olduğunu tespit etmesi ve şüpheli hareketlerde bulunmasından dolayı İsmail C.'yi taziye evinin önünde gözaltına aldı.





"BABAANNEMİ TOPRAĞA VERMEK İSTİYORUM"



Gözaltına alınan torun babaannesini önce kendisinin öldürmediğini onun cenazesine katılıp dua etmek istediğini söyledi. Ancak cinayet büroda görevli ekipler, zanlıyı çapraz sorguya alınca torun babaannesini öldürdüğünü itiraf etti.



Zanlının ağlayarak, "Benim 3-4 bin lira kredi kartı borcum vardı. Eşimle de bu nedenle tartıştık evi terk etti. İşim de olmadığı için babaannemin yanına gidip '500 lira para ver borcumu biraz olsun kapatayım' dedim. Ancak babaannem bana para vermedi. Ben de sinirlenerek çarşafı boynuna dolayıp sıktım. Ondan sonra da evden çıktım. O günden sonra da sürekli evin önünden geçtim. Biri bulur mu diye" dediği öğrenildi.



Emniyet'te suçu kabul eden zanlı çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

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