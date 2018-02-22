Kaza, saat 16.00 sıralarında, Terakki Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. B.B.'nin (19) kullandığı otomobille polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.

Bir süre kaçan sürücü otomobille kaldırımdaki reklam tabelasına çarptı. Kazada yaralanan olmazken otomobil sürücüsü B.B. kaçtı. Kısa süren kovalamacının ardından yakalanan B.B., karakola götürüldü.

Otomobil çekiciye yüklendiği sırada polisin yanına gelen C.K. ise aracın kendilerine ait olduğunu ve çalındığını iddia etti. C.K., polis merkezine giderek B.B.'den şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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