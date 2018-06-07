Görüntüleri paylaştı: 'Yaptık bir hata'

D-100 Karayolu Kumburgaz mevkiinde motosikletini tek teker üzerinde süren ve trafiği tehlikeye düşüren kişi kırmızı ışıkta durdu. Arkasından gelen polis ekibi, "Artistlik yapma sağa çek" diye megafonla uyardığı motosikletlinin önünü kesti. DHA'nın haberine göre, sağa yanaşır gibi yapan ve bir anda gaza yüklenen motosikletli son sürat uzaklaşarak kaçtı. Olayı kask kamerasıyla kaydeden motosikletli "Arkamda polis olduğunu fark etmedim, o yüzden teker yaptım. Bilsem normal giderdim. Abimiz ne artistlik yapıyorsun çek sağa dedi ama, yaptık bir hata. Motosikletten olmanın anlamı yok" yazarak görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.





BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER