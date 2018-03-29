Habertürk WhatsApp ihbar hattına gelen bir mesaja göre, ihracat kanallarını artırmak isteyen bir Türk firmasına, Alman devi Knorr-Bremse'den şaşkınlık veren bir yanıt geldi. Yanıtta, politik sebeplerden dolayı Türk firmaları ile çalışılamayacağı ve tüm tedariğin durdurulduğu yazıyordu.
Konu ile ilgili olarak görüştüğümüz Met Oto'nun sahibi Kamil Araç, Tuzla'da faaliyet gösteren ve otomotiv sanayi için metal parçalar üreten bir şirket olduklarını söyledi. Ağırlıklı olarak iç pazara çalıştıklarını ancak son dönemde ihracata da yöneldiklerini anlatan Araç, bu kapsamda Alman Knorr-Bremse ile de irtibata geçtiklerini söyledi.
"ÇOK ŞAŞIRDIM, İLK KEZ KARŞILAŞTIK"
Araç, devamında yaşananları haberturk.com'a şöyle anlattı:
"Biz otomotiv sektörü için sıcak dövme parçalar üretiyoruz. Bu kapsamda ticaret yapabiliriz diye fren sistemleri üreten Knorr-Bremse ile irtibata geçtik.
Ancak şirket yetkilisinden bize gelen yanıtta yaşanan politik sıkıntılar nedeniyle Türk firmalarını bloke ettikleri ve Türkiye'den tüm tedariği durdurdukları yazıyordu.
Açıkçası bu yanıta çok şaşırdım, ilk kez karşılaştık. Gerekçeleri çok tuhaf. Sonuçta bunlar Türkiye'de özellikle raylı sistemler alanında ciddi iş yapan bir firma, devlet ihalalelerine de giriyorlar. Bize mal satmaya gelince sorun görmüyorlar ama iş bizden mal satın almaya gelince politik sıkıntıları gerekçe gösteriyorlar."
'ASLA BÖYLE BİR KARAR YOK, 30 MİLYON EURO'LUK SİPARİŞİMİZ VAR'
Münih merkezli Alman Knorr-Bremse şirketler topluluğu, ray kılavuzlu ve ticari araçlarda fren sistemlerinin dünya çapındaki lider üreticisi konumunda. Yıllık 6 milyar euroyu aşan bir ciroya sahip olan Alman devi yaşanan bu süreçten çok rahatsız.
Olayla ilgili açıklama yapan Knorr-Bremse yetkilileri, kesinlikle Türkiye'den mal alımını durdurma gibi bir kararlarının olmadığını altını çizdi. Knorr- Bremse’nin halihazırda Türk tedarikçilere 30 milyon euroya yakın bir siparişi bulunduğunu ifade eden yetkililer, Türkiye ile çalışmaya devam edeceklerini ve Türk tedarikçileri 'el üstünde' tuttuklarını söylediler.
'CEVABI YAZAN ÇOK PİŞMAN'
Knorr-Bremse'den haberturk.com'a gönderilen resmi açıklamada da benzer görüşlere yer verildi. Durumun 'kesinlikle' Met Oto'ya verilen e-posta yanıtındaki gibi olmadığı vurgulanan açıklamada, söz konusu cevabı yazan yetkilinin de derin bir pişmanlık duyduğu ve özür dilediği ifade edildi.
Knorr-Bremse'den yapılan açıklama şöyle:
"Knorr-Bremse’nin Türkiye’deki iş ortaklarına yönelik tutumu ile ilgili bir sorun yaşanmasından dolayı içten bir şekilde üzüntü duymaktayız.
Potansiyel bir tedarikçi ile iletişim kurarken talihsiz bir ifade tercihi yapan Satın Alma bölümündeki bir çalışanımız, ne yazık ki Knorr-Bremse’nin şu anda siyasi nedenlerden ötürü genel olarak Türk tedarikçileri reddettiği izlenimini yaratmıştır. Durum kesinlikle böyle değildir ve Knorr-Bremse’nin kurumsal politikasını temsil etmemektedir. Söz konusu çalışan, kafa karıştırıcı ve tasdik edilmemiş ifadelerinden ötürü derin pişmanlık duymakta ve özürlerini iletmektedir. Çalışanımızın bu davranışı, bağlayıcı mesleki ahlak kurallarımızda tüm çalışanlar için öngörülen duyarlı davranışa yönelik arzumuz ile hiçbir şekilde uyuşmamaktadır.
Aslında, uygun tedarikçilerin seçilmesi menşe ülkeye bakılmaksızın tamamen kalite, maliyet ve zamanında teslime dayalıdır. Bu bağlamda, Türk şirketleri Knorr-Bremse’nin ortakları olarak el üstünde tutulmaktadır. Bu durum, özellikle Knorr-Bremse’nin Türk tedarikçilere şu anda neredeyse 30 milyon EURO değerinde sipariş vermesi gerçeği ile yansıtılmaktadır.
Dahası, beş adet tesisi ile Türkiye, Knorr-Bremse için hem raylı taşıt hem de ticari araç sektörlerinde son derece önemli bir konumdadır. Knorr-Bremse önümüzdeki birkaç yıl içinde Türkiye’deki yatırımlarını bir iş lokasyonu olarak büyük ölçüde genişletmeyi planlıyor, gelecek vaat eden Türk pazarına bir bağlılık olarak yerel kaplama alanını artırmak için Ankara’daki servis merkezini büyütmeye karar verdi."
Şirketten Türk tedarikçiye cevap olarak gönderilen mail şöyleydi...
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