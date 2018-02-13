İnsanların siyasi ideolojilerini belirlemek için birçok soru soran ve sorualra verilen yanıtlara göre siyasi ideolojinizi belirleyen PolitiScales sitesi, yöneltilen sorulara verdiğiniz cevaplara göre sizi ayrıştırıyor ve hangi siyasi idelojiye yakın olduğunuzu belirliyor.

POLİTİSCALE NEDİR?

Çevrimiçi siyasi bir test olan uygulamanın internet sitesine girdiğinizde "Çevrimiçi siyasi test olan PolitiScale’e hoş geldiniz. Bir dizi doğrulama ile karşı karşıya kalacaksınız ve her biri için en çok sizin fikrinize karşılık gelen düğmeye basmanız gerekecek" şeklinde bir bilgilendirme mesajı yer almakta.

Kullanıcılar, site üzerinde kendilerine sorulan siyasi/ideolojik sorulara yanıt veriyor ve bu yanıtlar da o kişinin görüşünü ortaya çıkarıyor.

POLİTİSCALES TESTİNE KATILMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Sorular, sizin çok partili bir siyasal sistemin ve piyasa ekonomisinin vatandaşı olduğunuzu varsayıyor.

Sorulan sorulara yanıt vermek için 5 ayrı seçenek bulunuyor. Bunlar;

Kesinlikle Katılıyorum

Biraz Katılıyorum

Tafafsız ya da Kararsız

Katılmıyorum

Kesinlile Katılmıyorum

Daha sonrasında ise sonuç ekranında da verdiğiniz yanıtlar doğrultusunda sizi sınıflandırıyor.

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