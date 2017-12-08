Polonya Başbakanı Beata Szydlo istifa etti

Polonya’da bir süredir gündemde olan kabine değişikliğinde ilk adım atıldı, 2 yıldır başbakanlık görevini yürüten muhafazakar Hukuk ve Adalet Partisi’nden Beata Szydlo istifa etti.
İHA'nın haberine göre; Szydlo, bugün akşamüstü toplanan PiS Siyasi Komite toplantısında istifasını sundu. Szydlo’nun istifasının kabul edildiği toplantıda boşalan başbakanlık koltuğuna Başbakan Yardımcısı ve Kalkınma Bakanı Mateusz Morawiecki önerildi.
Yapılan oylama neticesinde 33 evet, 2 hayır, 1 çekimser oyla Morawiecki’nin başbakanlık koltuğuna oturmasına yeşil ışık yakıldı. Bankacılık kökenli, 49 yaşındaki Mateusz Morawiecki’nin başbakanlığındaki hükümete güven oylamasının Salı günü gerçekleşmesi beklenirken, Beata Szydlo’nun da başbakan yardımcısı görevini üstlenebileceği gelen bilgiler arasında.
Son güne kadar Szydlo’dan boşalacak koltuğa PiS’in lideri Jaroslaw Kaczynski’nin oturacağı, Polonya’nın bağımsızlığını kazanmasının 100. yıldönümü olacak 2018 yılında Kaczynski’nin başbakan olmak isteyeceği konuşulsa da, kimi çevreler 68 yaşındaki liderin başbakanlık için gereken tempoya sağlığının elvermeyişi dolayısıyla Morawiecki’yi aday göstereceğini ifade ediyordu. Şimdilik başbakanla sınırlı kalan kabinedeki değişikliğin Ocak ayında Dışişleri Bakanı ve Orman Bakanını da kapsayacak şekilde genişlemesi bekleniyor.
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