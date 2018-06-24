2018 Dünya Kupası H Grubu'nda Kolombiya, Polonya karşısında şov yaptı. Güney Amerika ülkesi Yerr Mina, Radamel Falcao ve Juan Cuadrado'nun golleriyle Polonya'yı 3-0 yendi; son 16 turu iddialarını sürdürdü. Polonya ise 3. maçlar öncesi turnuvaya veda etti.

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Maça iki takım da kontrollü başlamasına karşın Kolombiya, daha üstün bir görüntü sergiledi. Rakip kalede daha fazla gol arayan Kolombiya, 40'ıncı dakikada 1-0 öne geçti. James Rodrigues'in sağdan cezasahasına harika ortasını Yerry Mina, altıpas içinde kafayı vurdu ve topu ağlarla buluşturdu.

İlk yarı bu skorla sona ererken; 58'de Robert Lewandowski cezasahası içinde topla buluştu. Kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda vuruşunu yaptı; ancak Kolombiya file bekçisi gol izni vermedi.

70'de Falcao'nun golü geldi. Quintero'nun defansın arkasına harika bıraktığı topla Falcao buluştu. Golcü oyuncu, penaltı noktası yakınına taşıdığı topu ayağının dışıyla ağlarla buluşturdu ve takımını 2-0 öne geçirdi. Dünya Kupası finallerinde ilk golünü kaydeden Falcao, milli takım formasıyla 30. golünü kaydetti ve Kolombiya tarihinin en skorer ismi oldu.

— Habertürk Spor (@HTSpor) June 9, 2018

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