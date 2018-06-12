Polonya - Litvanya maçı heyecanı

Hazırlık Ülkeler maçında Polonya ile Litvanya, 12 Haziran 2018 Salı günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 19:00. Maç öncesi Polonya 4 puanla 57. sırada, Litvanya 3 puanla 110. sırada bulunuyor. Ev sahibi Polonya, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Litvanya, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 413. İddaa'da Polonya kazanır 1.10, berabere biter 5.00, Litvanya kazanır 12.50 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Polonya son hafta oynanan Litvanya maçında 0-0 berabere kaldı.

Litvanya ise Polonya maçında 0-0 berabere kaldı.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Polonya, 5 gol attı ve 5 gol yedi.

Litvanya, dış sahada 1 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Litvanya 1 kez gol sevinci yaşadı, 5 kez topu ağlarında gördü.