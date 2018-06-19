DÜNYA KUPASI HEYECANI HTSPOR ARENA'DA... POLONYA - SENEGAL MAÇININ CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYINIZ

POLONYA: 0 - SENEGAL: 0

(İlk yarı oynanıyor)

STAT: Otkrytie Arena

SAAT: 18.00

YAYIN: TRT 1

POLONYA: Szczesny; Piszczek, Pazdan, Cionek, Rybus; Krychowiak; Blaszczykowski, Zielinski, Grosicki; Milik, Lewandowski.

TEKNİK DİREKTÖR: Adam Nawalk

SENEGAL: N'Diaye; Wague, Sane, Koulibaly, Sabaly; Gueye, N’Diaye, Sarr; Mane, Niang, Diouf.

TEKNİK DİREKTÖR: Aliou Cisse

2018 DÜNYA KUPASI GRUPLARI VE PUAN DURUMU

2018 DÜNYA KUPASI FİKSTÜRÜ

Rusya'nın ev sahipliği yaptığı 2018 FIFA Dünya Kupası H Grubu'nda yer alan Polonya ile Senegal tarihlerindeki ilk maçı oynuyor. İki takım daha önce hazırlık maçı da olmak üzere hiç karşı karşıya gelmemişti. Avrupa temsilcisi Polonya ve Afrika kıtasından Senegal'in yer aldığı H Grubu'nda Güney Amerika'dan Kolombiya ve Asya'dan da Japonya da yer alıyor.

POLONYA 12 YIL SONRA YENİDEN

Son iki Dünya Kupası'na katılamayan Polonya, 12 yıl aranın ardından bu büyük organizasyonda boy gösterecek. Daha önce 7 kez şampiyonada yer alan Polonya, 31 maça çıktı, 15 galibiyet, 5 beraberlik ve 11 yenilgi yaşadı. Avrupa ekibi, 1974 ve 1982 yıllarında oynanan şampiyonalarda 3. olarak en büyük başarılarına ulaştı. Polonya, FIFA dünya sıralamasında ilk 10 içinde yer alıyor. Avrupa ekibi, Dünya Kupası öncesinde 8. basamakta bulunuyor.

SENEGAL 2. DÜNYA KUPASI'NDA

Afrika temsilcisi, tarihinde ikinci kez Dünya Kupası'nda mücadele edecek. Japonya ve Güney Kore'nin 2002'de ortaklaşa düzenlediği şampiyonada ilk deneyimini yaşayan Senegal, çeyrek final oynama başarısını göstermişti.

16 yıl sonra yeniden bu başarıyı yaklayan Senegal, kupa tarihinde 5 maça çıktı. İki galibiyet, iki beraberlik alan Afrika ekibi, tek yenilgisini Türkiye karşısında yaşamıştı. 2002'de oynanan çeyrek final mücadelesini Türkiye, İlhan Mansız'ın uzatma dakikalarında attığı 'Altın gol' ile kazanmıştı. Kupada oynadığı 5 maçta 7 gol atan Senegal kalesinde ise 6 gol gördü. Afrika ekibi, FIFA Dünya sıralamasında ise 27. sırada bulunuyor.

MAÇ TAKVİMİ

> 24 Haziran (TSİ: 18.00): Japonya - Senegal (Ekaterinburg Arena - Ekaterinburg)

> 28 Haziran (TSİ: 17.00): Senegal - Kolombiya (Samara Arena - Samara)

> 24 Haziran (TSİ: 21.00): Polonya-Kolombiya (Kazan Arena - Kazan)

> 28 Haziran (TSİ: 17.00): Japonya-Polonya (Volgograd Arena - Volgograd)

— Habertürk Spor (@HTSpor) June 9, 2018

POLONYA

Rusya'nın ev sahipliği yapacağı 21. FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek Polonya Milli Takımı, son olarak 2006'da katıldığı turnuvada, gruplardan çıkarak final aşamalarına görmek istiyor.

Senegal, Kolombiya ve Japonya ile H Grubu'nda yer alan Polonya Milli Takımı'nın kupaya katılma mücadelesi, öne çıkan oyuncuları, Dünya Kupası geçmişi ve aday kadrosuyla ilgili ayrıntılar şöyle:



KUPAYA KATILMA MÜCADELESİ

Eski Polonyalı milli futbolcu Adam Nawalka'nın 2013'ten bu yana çalıştırdığı Polonya, Avrupa Elemeleri'nde Danimarka, Karadağ, Romanya, Ermenistan ve Kazakistan ile mücadele etti.

Güney Afrika ve Brezilya'da düzenlenen Dünya Kupalarını kaçıran Polonya, grup aşamasındaki başarılı görüntüsüyle dikkati çekti.

Elemelerde çıktığı 10 maçın 8'inden galip ayrılan, 1 beraberlik ve 1 yenilgi alan Polonya, E Grubu'nu 25 puanla lider tamamlayarak 2018 Dünya Kupası vizesi aldı.

ÖNE ÇIKAN OYUNCULARI

Wlodzimierz Lubanski, Grzegorz Lato ve Zbigniew Boniek gibi yıldız oyuncularıyla geçmişte adından söz ettiren Polonya'nın bu turnuvada en güvendiği isim şüphesiz Bayern Münih forması giyen golcü oyuncu Robert Lewandowski olacak.

FIFA dünya sıralamasında 8'inci sırada bulunan Polonya'nın Rusya biletini cebine koymasında en büyük katkıyı, elemelerde ağları 16 kez sarsan Lewandowski sağladı.

Dünya Kupası'nda bir sürprizi gerçekleştirmeye çalışacak Polonya'nın aday kadrosunun önemli bir kısmı, Polonya, İngiltere, Almanya ve İtalya'da top koşturan futbolculardan oluşuyor.

DÜNYA KUPASI GEÇMİŞİ

Polonya Milli Takımı, Dünya Kupası'na daha önce 7 kez katıldı. Organizasyon tarihinde 31 maç yapan Polonya, bu maçlardan 15'ini kazandı, 5'inden beraberlikle, 11'inden mağlubiyetle ayrıldı. Son 2 turnuvayı kaçıran Polonya, Dünya Kupası tarihi boyunca 44 gol attı, kalesinde 40 gol gördü.

Dünya Kupası'nda daha önce iki kez 3.'lük elde eden Polonya'nın Dünya Kupası geçmişi şöyle:

1938 - İlk tur

1974 - Üçüncülük

1978 - İkinci tur

1982 - Üçüncülük

1986 - Son 16 turu

2002 - Grup aşaması

2006 - Grup aşaması

SENEGAL

Rusya'nın ev sahipliği yapacağı 21. FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek Senegal Milli Takımı, tarihinde ikinci kez bu büyük organizasyonda yer alacak.

Polonya, Kolombiya ve Japonya ile H Grubu'nda yer alan Senegal Milli Takımı'nın kupaya katılma mücadelesi, öne çıkan oyuncuları, Dünya Kupası geçmişi ve aday kadrosuyla ilgili ayrıntılar şöyle:

KUPAYA KATILMA MÜCADELESİ

Senegal'in tarihindeki ilk Dünya Kupası olan 2002'de takım kaptanlığını yapan ve oynanan çeyrek finalde büyük pay sahibi olan Aliou Cisse bu kez teknik direktör olarak ülkesini başarıya taşımak istiyor. Senegal, Afrika elemelerinde Madagaskar, Güney Afrika, Yeşil Burun Adaları ve Burkina Faso ile mücadele etti.

Afrika ekibi, 2. turda Madagaskar'ı 2-2 ve 3-0'lık sonuçlarla geçerek adını 3. turda D Grubu'na yazdırdı.

D Grubu'nda çıktığı 6 maçın 4'ünden galip ayrılan ve 2 beraberlik alan Senegal, grubunu 14 puanla namağlup lider tamamlayarak 2018 Dünya Kupası vizesi aldı.

ÖNE ÇIKAN OYUNCULARI

Japonya ve Güney Kore'nin ev sahipliğindeki Dünya Kupası'nda Senegal, Papa Diop, Aliou Cisse, Henri Camara ve El-Hadji Diouf gibi isimleriyle turnuvaya damga vuran takımlardan biri olmuştu. Senegal'in bu turnuvadaki yıldızı ise Liverpool ile Şampiyonlar Ligi finalinde de gol atma başarısı gösteren Sadio Mane.

FIFA dünya sıralamasında 27'inci sırada bulunan Senegal, Rusya biletini cebine koyarken, gol dağılımı dengeli bir şekilde oldu.

Dünya Kupası'nda zoru başarmaya çalışacak Senegal'in kadrosundaki oyuncular ağırlıklı olarak İngiltere ve Fransa liglerinde kariyerlerini sürdürüyor. Senegal'in kadrosunda Aytemiz Alanyaspor'dan Lamine Gassama da yer alıyor.

DÜNYA KUPASI GEÇMİŞİ

Senegal Milli Takımı, Dünya Kupası'na daha önce yalnızca 1 kez katıldı.

Japonya ve Güney Kore'nin ev sahipliğinde 2002'de düzenlenen organizasyonda Fransa, Uruguay ve Danimarka'nın bulunduğu gruptan çıkan Senegal, son 16 Turu'nda da İsveç'i eleyerek, çeyrek finalde Türkiye'nin rakibi oldu. Afrika ekibi, 90 dakikası 0-0 sona eren karşılaşmanın uzatma dakikalarında İlhan Mansız'ın attığı "Altın Gol"le mağlup olarak elenmişti.

Organizasyon tarihinde 5 maç yapan Senegal, bu maçlardan 2'sini kazandı, 2'sinden beraberlikle, 1'inden mağlubiyetle ayrıldı. Senegal, Dünya Kupası'nda 7 gol attı, kalesinde 6 gol gördü.

Senegal'in Dünya Kupası geçmişi şöyle:

2002 - Çeyrek final