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Gece ilk olarak yarışmanın koordinatörü, sunucusu ve aynı zamanda şarkıcı olan Polonyalı Michal Niemiec'in hayranı olduğu ve tanışmayı çok istediği Tarkan'ın 'Sevdanın son vuruşu' şarkısını söylemesiyle başladı. Niemiec'e güzeller de eşlik ederek dans etti.