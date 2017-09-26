Polis olmak için başvuruların açılmasını bekleyen binlerce erkek ve kadın aday, POMEM'den gelecek olan haberi bekliyordu. Dün yapılan açıklamayla birlikte POMEM öğrenci alımı için ön başvuruların başladığı duyurulmuştu. Peki POMEM başvurusu nasıl yapılır? Polis alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte detaylar...

POMEM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Ülke genelinde yüz binlerce kişinin merak ve heyecanla beklediği POMEM öğrenci alımı başvuruları için ön başvurular dün itibarıyla erişime açıldı. Polis olma hayali kuran binlerce kişi, ön başvurular için harekete geçti ve başvurularını yapmaya başladı. Peki POMEM polis öğrenci alımı başvurusu nasıl yapılır?

POMEM polis alımı başvurusu, Polis Akademisi Başkanlığı'nın internet sitesi üzerinden yapılmaktadır. Başvuru yapmak isteyen adayların ilk olarak başvuru ücretini ödemeleri gerekmektedir. Aksi takdirde başvuruya başlarken ödemeyi yapmadığına dair bir uyarı gösterilir ve başvuru ekranı açılmaz.

ÖN LİSANS BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ

LİSANS BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ

POMEM başvuru ücreti 75,00 TL olarak belirlendi ve başvuru yapacak olan adaylar sadece Halkbank şubelerinden veya Halkbank ATM'lerinden başvuru ücretini yatırabilecekler.

Adaylardan başvuru esnasında istenen belgeler kapsamında “sınav ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu” istenildiğinden ADAYLARIN SINAV ÜCRETİNİ YATIRIRKEN KENDİ ADINA KENDİ T.C. KİMLİK NUMARASI İLE BİRLİKTE, “21.DÖNEM POMEM GİRİŞ SINAVI” için ücret yatırdıklarını belirterek sınav ücretini yatırmalarını ve alınan dekontun şahsen başvuru evrak teslimi sırasında yanlarında getirmeleri gerekmektedir.

Not: Emniyet Teşkilatı personelinden şehit veya vazife malulü olanların eş ve çocukları, sınav ücreti yatırmayacaktır.

Başvuru öncesinde ödeme yaptıktan sonra Polis Akademisi'nin internet sitesi üzerinden e-Devlet ile giriş yapılır ve ardından başvuru formuna erişerek istenen bilgiler doldurulur ve başvuru işlemi böylece tamamlanır.

Yapılacak POMEM öğrenci alımında lisans mezunu (10.000) erkek, (1.000) kadın, önlisans mezunu (1.800) erkek, (200) kadın aday olmak üzere toplam (13.000) aday asıl olarak alınacaktır.

BAŞVURU YAPACAK ADAYLARIN DİKKATİNE

Polis Akademisi Başkanlığı, internet sitesi üzerinden POMEM öğrenci alımı için ön başvuru yapacak adaylara bir uyarıda bulundu. Yayınlanan mesajda, "Lisans mezunu adayların eğitim düzeylerine göre başvuru yapmaları gerekmektedir. Lisans mezunu olan adaylar (önlisans diplomaları olsa dahi) önlisans mezunu olarak başvuru yapmaları halinde başvuruları geçersiz sayılacaktır. Halen lisans öğrenimine devam etmekte olup başvuru tarihleri itibariyle mezun olmamış/olamamış adaylardan önlisans diplomaları bulunan ve 2016 yılı içinde yapılan KPSS Önlisans Sınavının P93 Puan türünden 70,00 ve üzeri puan almış olan adaylar, başvuru kılavuzunda belirtilen diğer şartları da taşımak kaydıyla önlisans üzerinden başvuruda bulunabilirler." ifadeleri kullanıldı.

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER NELERDİR?

a) T.C. kimlik numarası yazılı beyanı, (sınav başvuru dilekçesinin ilgili bölümüne aday 11 haneli T.C. kimlik numarasını ve bu kimlik numarasının kendisine ait olduğunu el yazısı ile ilgili satıra yazacaktır.)

b) Sınav başvuru dilekçesi, tam ve eksiksiz olarak doldurulacaktır.(sınav giriş belgesi yayınlandığı tarihte, sınav başvuru dilekçesi www.pa.edu.tr adresinden indirilecektir.)

c) Aday Sağlık Bilgilendirme Formu, tam ve eksiksiz olarak doldurulacaktır. (sınav giriş belgesi yayınlandığı tarihte, aday sağlık bilgilendirme formu www.pa.edu.tr adresinden indirilecektir.)

ç) Adayların Fiziki Yeterlilik Sınavı Parkuruna Katılmasına Engel Sağlık Probleminin bulunmadığına dair beyanı, (sınav giriş belgesi yayınlandığı tarihte, söz konusu evrak www.pa.edu.tr adresinden indirilecektir.)

d) Önlisans, lisans diplomasının veya geçici bitirme belgesinin aslı ile birlikte fotokopisi, (Yabancı Ülkeden alınan önlisans, lisans diplomaları YÖK Başkanlığından alınan denklik belgesi ile birlikte kabul edilecektir.)

e) KPSS sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı,

f) Son bir yıl içinde çekilmiş dört adet biyometrik fotoğraf

g) Kendisi ve evli ise eşinin sabıka kaydı olmadığını ifade eden yazılı beyanları, (sınav başvuru dilekçesinin ilgili bölümüne aday kendi el yazısı ile kendisinin ve evli ise eşinin sabıka kaydı durumunu yazacaktır.)

ğ) Yaş düzeltmesi yaptıranlar için yaş düzeltme belgesi, (Eğer yaş tashihi yaptırmış iseniz, yaptırdığınız yaş tashihinin tarihini gün-ay-yıl olarak yazınız. Kesinleşmiş Mahkeme Karar tarihi yazılacak ve tasdikli mahkeme kararı başvuru sırasında teslim edilecektir.)

h) Emniyet Teşkilatı Personeli Şehit veya Vazife Malulü olanların Eş veya Çocuklarından, Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığınca verilen şehitlik veya vazife malullük belgesinin Kurumca onaylı örneği,

ı) Sınav ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu,

i) Sınav Giriş Belgesi,

j) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmadığına dair belge (Terhis, tecil veya askerlik durum belgesi)

POMEM ÖĞRENCİ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?

Adaylar ön başvuruların açılmasıyla birlikte POMEM öğrencisi olabilmek için başvurularını yapmaya başladı. Bir yandan da başvurularını henüz yapmayan adaylar merakla başvuruların ne zaman sona ereceğini araştırıyor.

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından POMEM öğrenci alımına ilişkin yayınlanan kılavuzda verilen bilgiye göre, POMEM öğrenci alımı başvurusu 25 Eylül 2017 tarihinde başlayacak ve 6 Ekim 2017 tarihinde sona erecek.

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