21. dönem POMEM mülakat sınavı giirş yerleri açıklandı. 21. Dönem POMEM'e başvuran adaylardan ön sağlık kontrolünden geçtikten sonra fiziki yeterlilik sınavında başarılı olanlar için bir sonraki aşama mülakat sınavları. Toplam 13 bin polis alımının yapılacağı 21. Dönem POMEM mülakat sınavlarına katılacak olan adaylar, mülakat sınavlarının tarihlerini sorgulamaya başladı. Polis Akademisi ise bugün POMEM mülakat sınavlarının tarihini duyurdu. Peki, 21. Dönem POMEM mülakat sınavı ne zaman? İşte merakla beklenen POMEM mülakat sınav giriş yerleri ve sınav tarihi...
21. DÖNEM POMEM MÜLAKAT SINAVI GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?
29 Ocak - 10 Şubat tarihlerinde POMEM mülakat sınavına girecek olan adaylar için Polis Akademisi'nin internet sitesinde www.pa.edu.tr 21. Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) mülakat giriş sınavına katılmaya hak kazanan adayların sınav yerleri ile tarihleri açıklandı.
Adayların Sınav Merkezlerine girişte yanlarında cep telefonu, ses ve görüntü kayıt cihazı veya bunlara benzer değişik elektronik eşya bulundurmaları yasaktır.
21. DÖNEM POMEM MÜLAKAT SINAVI SINAV YERLERİ VE TARİHLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
21. DÖNEM POMEM MÜLAKAT SINAVI NE ZAMAN?
Polis Akademisi, 24 Ocak tarihinde yayımladığı duyuruyla 21. Dönem POMEM mülakat sınavlarının tarihini açıkladı. Buna göre, 21. Dönem POMEM mülakat sınavları 29 Ocak - 10 Şubat 2018 tarihleri arasında yapılacak.
Fiziki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar, mülakat sınav komisyonu tarafından mülakat sınavına tabi tutulurlar.
Adaylara, soruların yazılı olduğu bir kart çektirilir. Konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için süre verilir. Konu ile ilgili komisyonca adaya sorular sorulabilir. Değerlendirmede adayın;
a) Konu hakkında bilgi düzeyi,
b) Kendisinden istenileni kavrama,
c) Özgüveni,
ç) İfade etme yeteneği,
d) Beden dilini kullanma becerisi,
olmak üzere beş ayrı kritere göre ve her bir kriter yirmi puan olmak üzere toplam yüz tam puan üzerinden yapılır. Adayın mülakat sınavından başarılı olabilmesi için yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alması gerekir.
21. DÖNEM POMEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Adayların başarı sıralamasına esas POMEM giriş puanı; adayın KPSS puanının %25’i, fiziki yeterlilik sınavı puanının %25'i ve mülakat sınavı puanının %50’sinin toplamıdır. Başarı sıralaması puanında eşitlik olması halinde sırasıyla; KPSS’den alınan puan, mülakat puanı, fiziki yeterlilik puanının yüksekliği esas alınır. Bunlarda da eşitlik olması halinde yaşı küçük olan aday tercih edilir.
Adayların sınav sonuçları, sınav ile ilgili işlemler tamamlandıktan sonra Polis Akademisi Başkanlığınca ilan edilecek.
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