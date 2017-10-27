Polis Akademisi Başkanlığı, internet sitesi üzerinden yaptığı duyuruda 21. dönem POMEM sınavı için tarihleri ve sınav yerlerini duyurdu. Yapılan açıklamanın ardından başvurularını gerçekleştiren adaylar POMEM sınav yerlerini öğrenmek için araştırmaya başladı. İnternet üzerinde "POMEM sınav yerleri" ve "POMEM sınav giriş belgesi" aramalarını yapan polis adayları merakla sınav yerlerinin nasıl öğrenileceğini araştırıyor. Peki POMEM sınav giriş belgesi nasıl alınır? İşte POMEM sınav yerleri sorgulama ekranı hakkında detaylar...
Polis olma hayali kuran binlerce polis adayı, bir süredir 21. dönem POMEM sınav tarihlerini bekliyordu. Polis Akademisi Başkanlığı, bugün yaptığı açıklama dahilinde 21. dönem POMEM sınav tarihlerini ve sınav merkezlerini açıkladı. Yapılan açıklamanın ardından öğrenciler merakla "POMEM sınav giriş belgesi nasıl alınır?" ve "POMEM sınav yerleri öğrenme ekranı" aramalarını internet üzerinde yapmaya başladı.
POMEM sınav giriş belgesi için aşağıdaki linkler üzerinden ön lisans veya lisans durumunuza göre sorgulama yapabilirsiniz. Böylece 21. dönem POMEM sınavı öncesinde sınav giriş belgesi edinebilirsiniz.
POMEM ÖN LİSANS SINAV GİRİŞ BELGESİ EKRANI
POMEM LİSANS SINAV GİRİŞ BELGESİ EKRANI
Sınav giriş belgesine erişebilmek için adayların e-Devlet şifresi ile sisteme giriş yapmaları gerekmektedir. Sisteme e-Devlet şifresi olmadan giriş yapılamamaktadır.
Polis Akademisi Başkanlığı yaptığı açıklamada 21. dönem POMEM sınavı tarihlerini ve sınav merkezlerini duyurdu. Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada;
"21. Dönem POMEM Giriş Sınavı kapsamında adaylar şahsen başvuru ve evrak teslimi işlemlerini gerçekleştirecekleri, aday değerlendirme ve seçme sınavına katılacakları başvuru ve sınav merkezlerini T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet kapısı şifreleri ile www.pa.edu.tr internet adresinden sorgu yapmak suretiyle öğreneceklerdir. İlan edilen sınav tarihi ve sınav merkezinde adaylara ön sağlık kontrolü ve fiziki yeterlilik sınavı uygulanacaktır. Bu aşamalardan başarılı olan adayların mülakat sınavı tarihi ve sınav merkezi ilerleyen süreçte açıklanacaktır. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav giriş belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav giriş duyurusu tebliğ niteliğindedir.
Sınav sonuçları sınav işlemleri sona erdikten sonra Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden adaylara duyurulacaktır. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav sonuç duyurusu tebliğ niteliğindedir.
Adaylar Sınav Merkezlerine girişte yanlarında cep telefonu, ses ve görüntü kayıt cihazı veya bunlara benzer değişik elektronik eşya bulundurmamaları gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.
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