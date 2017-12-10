Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı'ndan emekli olan A.K. pompalı tüfekle ardı ardına ateş ederek iki ağacı devirmesini sosyal medya hesabından paylaştı. A.K. pompalı tüfekle ince gövdeli bir ağaca ateş ederek ağacı devirirken görüntüleri çeken kişi ise kesim motoru olmadan harika gidiyor diyerek destek verdi.

DHA'nın haberine göre; bir başka görüntüde ise A.K. yine aynı yerde ateş ederek bir ağacı daha deviriyor. Belediyenin Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı'ndan emekli olan bir kişinin ağaçları ateş ederek devirmesine anlam verilemedi.

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi