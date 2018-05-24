ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo İran ile mücadelelerinde rejim değişikliği gibi bir hedefleri olmadığını söyledi.

Pompeo, ABD Senatosu'nda kendisine yöneltilen soruya ''hayır'' diyerek cevap verdi.

Diğer taraftan ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesinden sonraki süreçtei diğer aktörler ile İran arasında anlaşmanın sürdüğü belirtildi. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı yetkilileri bu süreçte İran'ın anlaşmaya uygun seviye içerisinde kaldığını açıkladı. İran, İngiltere, Fransa ve Almanya'nın, anlaşmanın geleceği için İran'a garanti vermesini istiyor.

Fransız Total gibi firmalar ABD yaptırımından etkilenmemek için İran'dan çekilebileceklerini açıklamışlardı.

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