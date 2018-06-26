Katar Emiri Şeyh Tamim Bin Hamad Al Thani , resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Washington’da ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüştü.

Katar, Suudi Arabistan, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır tarafından bir yıldan fazla bir zaman önce, diplomatik tartışmalar sonucu ambargo benzeri bir ablukaya alınmıştı.

ABD Dışişleri bakanı, Katar ile terörizm finansmanı ve körfez ülkeleri arasındaki ilişkilerin gelişmesi konusunda görüşmeler yürütüyor. ABD Dışişleri, Mayıs ayında, Pompeo ve Katar Dışişleri Bakanı ile telefon görüşmesi ardından, körfez ülkeleri arasındaki gerilimin İran'a yaradığı yönünde açıklama yapmıştı.