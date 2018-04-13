Başkan Donald Trump tarafından önerilen adaylığının onaylanması için dün Senato'da sorulara yanıt veren Pompeo, Kuzey Kore'nin nükleer programından vazgeçme ihtimali konusundaki görüşü sorulduğunda, bu konudaki tarihsel analizin "pek de olumlu olmadığını" söyledi.
Pompeo, daha önce yaşanan müzakerelerde ABD'nin ve dünyanın Kuzey Kore'ye uyguladıkları yaptırımları çok çabuk kaldırdıklarını belirtti. Pompeo, "Başkan'ın ve yönetimin niyeti, bu kez (Kuzey Kore'yi) ödüllendirmeden önce kalıcı, istediğimiz ve geri dönülmez sonuçları sağlamaktır" dedi. Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile Mayıs ayında ya da Haziran başında görüşeceğini ve temasların Kuzey Kore'nin nükleer silah programına son vermesine yol açacağını umduğunu söylemişti.
ABD, Pyongyang'ın nükleer programını en ciddi güvenlik tehdidi olarak görüyor. Trump dün yaptığı açıklamada, "Şu anda Kim Jong Un ile aramda görüşme hazırlıkları yapılıyor. Bence bu müthiş olacak. Sanırım ikimiz de çok saygılı olarak (görüşmelere) gireceğiz ve ne sonuç çıkacağını göreceğiz" dedi. Kuzey Kore nükleer krizinin çözümü için yardımlarından dolayı Çin'e de teşekkür eden Trump, ABD ile bu ülke arasında ticaret konusundaki "müzakerelerin" iyi gittiğini söyledi. Ancak bu sözler, ABD'nin milyarlarca dolarlık ithal Çin mallarına gümrük vergisi getirme kararından beri Çin'den yapılan açıklamalarla çelişiyor.
"HAYALCİ DEĞİLİM"
Pompeo, Trump-Kim zirvesinde sorunu diplomatik çözüme götürecek olumlu bir yol bulunabileceğine inandığını, yine de bu toplantıdan kapsamlı bir anlaşma çıkacağı konusunda hayalci olmadığını söyledi. ABD'nin İran ile yapılmış nükleer anlaşmayı değiştirmek istemesinin, Kuzey Kore'yi caydıracağı yolundaki iddiaları da reddeden Pompeo, Kim'in, kendi çıkarını düşünerek tarihteki anlaşmalara değil, ülkesinin ekonomisine ve "iktidarının devamına" önem vereceğini söyledi. Bu konuda askeri seçenekler dahil hiçbir olasılığı masadan kaldırmayacağını söyleyen Pompeo buna rağmen Kuzey Kore'de bir rejim değişikliği aramadığını söyledi. Kuzey Kore geçen yıl Mayıs ayında, Amerikan Merkezi Haberalma Örgütü (CIA) ve Güney Kore istihbarat örgütünün bir askeri geçit töreni sırasında Kim'e suikast planladıklarını ancak başaramadıklarını iddia etmişti.
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