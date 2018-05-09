Kuzey Kore'ye seyahat eden ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, sabah saatlerinde Kuzey Kore'de hapiste bulunan 3 Amerikalının serbest bırakılması için girişimlerde bulunduklarını kaydederek, uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı ve "Tutukluların serbest bırakılmasını bu yönetime 17 aydır söylüyoruz. Bugün tekrar konuşacağız. Serbest bırakırlarsa harika bir jest olur." dedi.

TRUMP'TAN TUTUKLU ABD'LİLER HAKKINDA AÇIKLAMA

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter paylaşımından yaptığı açıklamada, Pompeo'nun 3 tutuklu ABD vatandaşı ile birlikte döndüklerini duyurdu.

Trump, "ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, şu an üç harika beyefendiyle birlikte Kuzey Kore'den dönüş yolunda ve herkes bir araya gelmeyi dört gözle bekliyor. Sağlıkları oldukça iyi gönüyor. Ayrıca Kim Jong Un ile görüşme tarihi ve yeri de öyle..." şeklinde açıklamada bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'la bir araya geleceğine vurgu yapılarak, "tutukluların serbest bırakılmaması durumunda görüşme hala gerçekleşir mi?" şeklinde bir soru üzerine ise Pompeo, "umarım o noktaya gelmeyiz." ifadesini kullandı.

Pompeo, Kuzey Kore'de kimlerle görüşeceğine ilişkin ise net bir cevap vermekten kaçınarak, "en üst düzey liderlerle" görüşeceğini açıkladı.

Mike Pompeo'nun Kuzey Kore'ye düzenlediği sürpriz ziyareti ABD Başkanı Donald Trump, İran hakkında açıklamalar yaparken duyurmuştu.

Ayrıca Pompeo'nun, nisan ayında henüz CIA Direktörü'yken Kuzey Kore'ye gizli bir ziyaret yaparak Kim Jong-un ile görüştüğü ortaya çıkmıştı.

ABD ve Kuzey Kore'nin, henüz tarihi ve yeri kararlaştırışmış olmamakla birlikte yakın zamanda görüşmesi bekleniyor.

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