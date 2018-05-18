Ponte Preta - Atletico Goianiense maçı istatistikleri

Ponte Preta ve Atletico Goianiense, 19 Mayıs 2018 Cumartesi günü Brezilya Serie B maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 22:30. Ponte Preta 7 puana sahip olarak 10. sırada yer alırken Atletico Goianiense 7 puanda ve 11. sırada. Ev sahibi Ponte Preta, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Atletico Goianiense, son 5 maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 311 kodlu maçı oynayanlar; Ponte Preta galibiyet oranı 1.70, beraberlik oranı 3.10, Atletico Goianiense galibiyet oranı 3.50. Alt oranı 1.40, üst oranı 2.05. Karşılıklı gol var 1.80, karşılıklı gol yok 1.55 oranını kazandıracak.

Ponte Preta son haftadaki Vasco da Gama müsabasında 2-1 yenildi.

Atletico Goianiense ise Fluminense maçında 1-1 berabere kaldı.

Ponte Preta, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Ponte Preta, kendi sahasında 0 gol attı, 2 gol yedi.

Atletico Goianiense, dış sahada 0 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Atletico Goianiense 1 kez gol sevinci yaşadı, 4 kez topu ağlarında gördü.