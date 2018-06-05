Ponte Preta - Goias sahaya çıkıyor

Ponte Preta ve Goias, 06 Haziran 2018 Çarşamba günü Brezilya Serie B maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 03:30. 8 puanlı Ponte Preta 16. sırada bulunuyor, Goias 5 puana sahip ve 18. sırada. Ponte Preta, son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Goias, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 450 kodlu maçı oynayanlar; Ponte Preta galibiyet oranı 1.80, beraberlik oranı 2.70, Goias galibiyet oranı 3.60. Alt oranı 1.55, üst oranı 1.65. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.65.

Ponte Preta son hafta oynanan Atletico Paranaense maçında 1-2 kazandı.

Goias ise Fluminense maçında 2-0 yenildi.

Ponte Preta, evinde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı ve 2 gol atıp 6 gol yedi.

Goias, dış sahada 1 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Goias 5 kez gol sevinci yaşadı, 7 kez topu ağlarında gördü.