Ponte Preta - Oeste maçı istatistikleri

Brezilya Serie B heyecanı devam ediyor. Ponte Preta, 03 Haziran 2018 Pazar günü Oeste takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 01:00. 7 puanlı Ponte Preta 15. sırada bulunuyor, Oeste 9 puana sahip ve 13. sırada. Ponte Preta son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Oeste, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 312 kodlu maçı oynayanlar; Ponte Preta galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Oeste galibiyet oranı 0.00.

Ponte Preta son hafta oynanan Sampaio Correa maçında 1-0 kazandı.

Oeste ise Portuguesa de Desportos maçında 3-0 kazandı.

Ponte Preta, evinde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı ve 1 gol atıp 5 gol yedi.

Oeste ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Oeste, 4 gol atarken 9 gol yedi.