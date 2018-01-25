Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Bursa'nın yanı sıra İstanbul ve İzmir'de 57 kişiyi yaklaşık 13 milyon lira dolandırdığı iddiasıyla aranan Arzu Mertgil'i (38) Mustafakemalpaşa ilçesinde geçen şubat ayında yakaladı.
İHA'nın haberine göre; üzerinde sahte kimlik ve ehliyet ile bir miktar para çıkan Mertgil'in kaldığı evde yapılan aramada ise 18 farklı peruk ele geçirildi. Mertgil, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
"BEN DOLANDIRICI DEĞİLİM"
Hakkında toplam 789 yıl hapis cezası istenen Arzu Mertgil’in yanı sıra tutuksuz sanıklar Gökmen Ş, Serkan Ç, ve Reşat A.'nın yargılanmasına Bursa 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. Peruk takarak kılık değiştirdiği ve vatandaşları dolandırdığı iddia edilen 'Ponzi Arzu' lakaplı kadın sanık, duruşmada başörtüsü takarak hazır bulundu.
"BENİM ÖYLE BİR PARAM OLSA ONLARA VERİP SERBEST KALIRDIM"
Dolandırıcı olmadığını ifade eden Mertgil, "Ben dolandırıcı değilim. Bunu kimseye anlatamıyorum. 13 milyon dolandırdığımdan bahsediyorlar. Benim böyle bir param olsa bana gelip ‘2 milyon ver anlaşalım, şikayetimden vazgeçelim’ diyenler var. Onlara bu parayı verir serbest kalırım” diye konuştu.
Duruşmada dinlenen mağdurlar, Arzu Mertgil'e yüklü miktarda para verdiklerini öne sürerek şikayetçi oldu. Mahkeme heyeti, şahitlerin dinlenmesinin ardından sanıkların beraat ve tahliye taleplerini kabul etmeyip, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.
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