Berkay, eşi Özlem Şahin ile önceki gün Bebek’teydi. HT Magazin'den Tarkan Abdullahoğlu'nun haberine göre yeni aldığı Can-Am Spyder model üç tekerlekli motosikletiyle gezmeye çıkan popçu, meraklı bakışların odağı oldu. 180 bin TL’lik yeni oyuncağıyla Bebek’in altını üstüne getiren çifttin kask takmaması ise dikkatlerden kaçmadı.

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