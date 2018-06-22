Romanya’nın efsane futbolcuları arasında yer alan ve Galatasaray’ın 2000 yılında kazandığı UEFA Kupası şampiyonluğunda pay sahibi isimlerden Gheorghe Popescu, Fatih Terim’i göklere çıkardı.

İmparator için “Diğer teknik adamlardan çok daha değerli” diyen Popescu, “Terim, oyuncuların en iyi futbollarını ortaya çıkarabiliyor. Takıma fantastik şekilde destek oluyor. En önemlisi de futbolcular onun için oynuyor. Bunun sevgiyle alakalı bir durum olduğunu düşünüyorum. Fatih Terim, büyük bir kazançtır” ifadelerini kullandı.

Galatasaray’ın şampiyonluğuna da değinen Popescu, şöyle devam etti: “Şampiyon olduklarına göre demek ki iyi kadroları var. Galatasaray’ın bu yaz döneminde çok transfer yapacağını düşünüyorum. Eğer yapmazlarsa, Şampiyonlar Ligi’nde zorlanırlar. Sadece şampiyonluk için değil Şampiyonlar Ligi için yarışıyorlar.”

‘TÜRKİYE RAHATLIKLA DÜZENLER’

Türkiye’nin 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası adaylığını da değerleniren popescu, şöyle konuştu: “2020 Avrupa Şampiyonası kapsamında Romanya’da 4 maç oynanacak. Konuyla ilgili büyük bir efor ve çalışma ortaya kondu. Bu sürecin ne kadar zorlu olduğunu biliyorum. Türkiye de 2024 için aday. Türkiye, Avrupa Futbol Şampiyonası’nı rahatlıkla düzenleyebilir. Çünkü güzel statlar, oteller ve havaalanları var. 2020’de Romanya’daki maçlar yapıldıktan sonra isterseniz size destek verebilirim çünkü artık tecrübeli olacağım” diye konuştu.

Gheorghe Popescu, kanser hastası vatandaşı Madalin Marcia Iordache'nin (solda) tedavisi için önceki gün Ankara’ya geldi.