Gazete Habertürk'ten Ahmet Selim Kul'a röportaj veren Popov, ligin ilk yarısını değerlendirdi. Bulgar futbolcu, “Genel olarak baktığımızda çok tatmin edici bir sonuç olmadı. Belki de daha fazla konsantre olmamız gerekiyor. Çünkü bazı maçları yeterince odaklanamadığımız için kaybettik. Bunun üzerinde durmamız gerekiyor” dedi. İkinci yarıdaki hedeflerinden söz eden başarılı sol bek, “İlk yarıda topladığımızdan daha fazla puan toplayarak sezonu daha üst sıralarda tamamlamak istiyoruz” diye konuştu.
Geleceği hakkında da konuşan 28 yaşındaki oyuncu, “Odaklandığım tek şey, daha fazla başarılı olmak... Türkiye’de ve Kasımpaşa’da kendimi çok mutlu hissediyorum. Önceliğim de Kasımpaşa’nın başarısı” ifadelerini kullandı.
''KAMPTA İYİ OLMAK GÖREVİMİZ''
Antalya kampının iyi geçtiğini söyleyen Popov, “Burada yaptıklarımız bize sezon sonuna kadar lazım olacak. Burada iyi bir kamp geçirmemiz aynı zamanda önemli bir görevimiz. Herkes elinden geleni yapıyor” şeklinde konuştu.
''YABANCILAR LİGE DEĞER KATIYOR''
Kariyerinde daha önce Bulgar Ligi’nde top koşturan Popov, Türkiye’de sadece sağ bek değil diğer mevkilerde de önemli oyuncuların olduğunu söyledi. Bulgar sağ bek ayrıca, “Türkiye ile Bulgaristan arasında çok büyük fark var. Buradaki ligin seviyesi çok daha iyi... Türkiye’de sadece futbola değil tüm sporlara çok iyi yatırım yapılıyor. Bulgaristan’da da yetenekli oyuncular var ama burada asıl farkı yaratan şey, sanırım Türkiye’ye gelen gelen yabancı futbolcular. Çünkü Bulgaristan’da yabancı futbolculara çok fazla bütçe ayrılmıyor. Bu yüzden de gelen yabancılar çok kaliteli olmuyor. Türkiye’ye gelen yabancılar gerçekten çok kaliteli. Bu da lige kalite katıyor. Bu yüzden Türkiye Ligi her geçen yıl daha yarışmacı ve iyi bir lig olmaya doğru gidiyor” şeklinde konuştu.
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