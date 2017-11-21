Popovic: "Bu süreçten en iyi şekilde çıkacağız"

Popovic, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, hayal kırıklığı yaşadığını söyledi.

Maça iyi başladıklarını ifade eden Popovic, "İyi oynamaya başladık, fakat ilk gol maçı tamamen değiştirdi. İlk golde Ahmet Şahin'in bir hatası yok. Ama bir şekilde golü yedik, bu golü çıkarmak için iyi çaba gösterdik, çok hücum yapmaya çalıştık. Fakat oyuncularım ne kadar deneseler de olmadı ve ikinci golü yedik, maçı kaybettik. Kulübün içinden geçtiği bu zor süreçte biz bir arada kalıp, sırt sırta verip, bu süreçten en iyi şekilde çıkacağız." diye konuştu.

Kulübün içinde bulunduğu durumun futbolcuları etkileyip etkilemediği yönündeki soruya Popovic, şu şekilde cevap verdi:

"Her futbolcunun mantalitesi tabii ki farklıdır. Ama ben hoca olarak sahada futbolcularımın bu durumdan etkilendiğini söyleyemem. Bence futbolcularım sahada her şeylerini verdiler. Aslında futbolcularım gole kadar çok iyi oynadılar, golden sonra tabii ki moralleri bozuldu, belki biraz motivasyon sorunu yaşadılar. Golü çıkaramadık. Biz güçlü kalmalıyız. İşlerin düzeleceğinden eminim. Kardemir Karabükspor tekrar iyi duruma gelecek bundan eminim. Bizim yapmamız gereken takım halinde, şehir halinde beraber hareket edip, güçlü kalıp, kazanan bir takım olma yolunda çalışmak ve adımlar atmak."