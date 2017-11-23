Popovic Karabükspor Bursaspor maçı için iddialı açıklama yaptı

Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Tony Popovic, Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda oynayacakları Bursaspor maçını kazanarak galibiyet hasretine son vereceklerini savundu.

Popovic, Hasan Doğan Tesisleri'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, son haftalarda hak etmedikleri mağlubiyetler aldıklarını söyledi.

Artık maç kazanmaları gerektiğini ve 3 puanları sabırsızlıkla beklediklerini vurgulayan Avustralyalı teknik adam, "Çok zorlu bir deplasmana gideceğiz. Bursaspor tarihi olan bir kulüp, biz de orada kendi tarihimizi değiştirmek için oynayacağız. Futbolcularımızla beraber idmanlarda çalışıp orada da bu mücadeleyi göstereceğiz. Umuyorum ki Bursaspor karşısında 3 puan alıp, bu hasrete son vereceğiz." diye konuştu.

Bir gazetecinin, takımın zorlu bir süreçten geçtiği ve bundan futbolcuların ve kendisinin etkilenip etkilenmediği yönündeki sorusu üzerine Popovic, şunları kaydetti:



"Oyuncularım doğru yolda ve iyi gidiyor. Oyuncularımın hareketlerinden ve performansından çok memnunum. Yaşanan sürece rağmen hepsi özverili bir şekilde çalışıyor. Son maçta aslında çok iyiydik ve golü yediğimizde öz güven düşüşü yaşadık. Bu beni bir manada hayal kırıklığına uğrattı. Oyuncularım burada gösterdikleri performansla beni çok mutlu ediyor. Bu şekilde devam edersek kazanmaya başlayacağız."

Gol yollarında yaşanan sıkıntıyla ilgili bir soruya da Popovic, "Biz takım olarak buna bir çözüm bulmak zorundayız. Aslında üçüncü bölgeye kadar çok iyi geliyoruz ancak o bölgede bir şekilde son vuruşu yapamıyoruz. Bunu değiştirmek ve düzeltmek bizim elimizde. Bunun üzerinde çalışmalar yapıyoruz, iyiye gideceğiz." şeklinde yanıt verdi.

Süper Lig'de son 4 maçını kaybeden Kardemir Karabükspor, 8 puan ve averajla 17. sırada bulunuyor.

BURSASPOR MAÇI HAZIRLIKLARI

Kardemir Karabükspor, Bursaspor maçının hazırlıklarına devam etti. Hasan Doğan Tesisleri'nde, teknik direktör Popovic yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcular, koşu ve istasyonun ardından 5'e 2 top kapma çalışması yaptı. Antrenman yarı sahada yapılan maçla tamamlandı.

Sakatlıkları bulunan Dany Nounkeu antrenmana katılmazken, Cristian Tanase takımla çalışmaya başladı. Kırmızı-mavili ekip, çalışmalarını yarın yapacağı idmanla sürdürecek.

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