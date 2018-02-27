Popstar Alaturka 2018, orkestra eşliğinde ülkenin en iyi sesleri ile müzik ziyafeti, ünlü jürisi ile izleyicinin karşısına çıkacak. Ekran klasikleri arasına giren Popstar 2018'in sunucusu ve jüri üyeleri de belli oldu. Peki, Popstar 2018 sunucusu ve jürileri kimler? İşte Popstar Alaturka hakkında tüm detaylar...

POPSTAR ALATURKA 2018 SUNUCUSU VE JÜRİ ÜYELERİ

15 yıl aradan sonra yeniden seyirci karşısına çıkacak olan Popstar yarışması yakında seyircisiyle buluşacak. Popstar Alaturka'nın jüri koltuğunda Armağan Çağlayan, Can Bonomo, Deniz Seki ve Bülent Ersoy oturacak.

Programın sunuculuğunu ise Osmantan Erkır yapacak.

POPSTAR 2018 BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

2003 yılında Türkiye izleyicisi ile buluşan Popstar, yeni serisinin adı Popstar 2018 ile Kanal D'de başlayacak.

- Popstar 2018 seçmeleri hangi illerde olacak?

* Seçmelerin yapılacağı iller: Adana, Ankara, Bursa, Edirne, İstanbul, İzmir

- Seçme yapılan illere gidemiyor veya orada yaşamıyorsam, yarışmaya nasıl başvurabilirim?

* Seçme mekanlarına gelemeyenler Popstar 2018 Başvuru Formu'ndan başvurabilir. Buradaki başvuru formu aracılığıyla videonuzu gönderebilirsiniz.

- Seçmelere gelirken ne gerekiyor?

* Seçmelere gelirken internet üzerinden başvuru formu doldurmanıza gerek yok. Geçerli bir kimlik belgesi getirmeniz yeterli ve zorunludur.



- 18 yaşından küçüksem başvurabiliyor muyum?

* Tabi ki, internet üzerinden başvuru yapıyorsanız "18 yaşın altındaki adaylar için başvuru formu"nu velinizin doldurması, veya seçmelerin yapıldığı illerden başvuracaksanız, seçme mekanlarına velinizle gelmeniz yeterli.

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