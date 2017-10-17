Porno kralından Trump çağrısı! Koltuğundan edecek bilgi getirene 10 milyon dolar!

ABD'nin en çok bilinen ve uzun yıllardır yayın hayatını sürdüren Hustler'in sahibi Larry Flynt, Washington Post Gazetesi'ne verdiği ilanla, Donald Trump'ı koltuğundan edecek, çürütülemeyecek bilgiyle gelene 10 milyon dolar vereceğini açıkladı.
— Washington Post (@washingtonpost) October 14, 2017
"Ruslarla mali açıdan para biriktirdi mi?" Trump imparatorluğunu korumak için mi ABD görevini aldı? Her şeyi açığa kavuşturmamız lazım. Kendi vatanseverlik görevimin ve tüm Amerikalıların görevinin, çok geç olmadan Trump'ı göndermek olduğuna inanıyorum. Bu moronun görevinden alınmasına çalışmaktan daha vatansever bir şey düşünemiyorum." dedi. Flynt, gazeteye 'birkaç gün içinde' bilgi gelmesini umduğunu ve hemen bu bilgileri açığa çıkaracağını söyledi.
Reklamın sonunda ücretsiz bir numara ve bir e-posta adresinin yanı sıra, Flynt'in sağlam bir bilgi için tam olarak 10 milyon dolar ödemeyi planladığına dair bir güvence de var.
Post Gazetesi adına konuşan Kris Coratti, "Reklamverenlere geniş bir yelpaze sunuyoruz. Genel olarak, reklamlar yasadışı veya yasadışı eylemleri savunmuyorsa, konuşmaya veya içeriğe sınır koymamaya çalışıyoruz." açıklamasında bulundu.
FLYNT, GEÇMİŞTE DE PARA ÖDÜLLERİ KOYMUŞTU
Bu, Flynt'ın bir siyasetçinin görevden alınması için teklif ettiği ilk para ödülü değil. Geçen yılki başkanlık yarışında Demokrat parti adayı Hillary Clinton için de aynı şeyi yapmıştı. 2007'de The Post Gazetesi'nde tam sayfa reklam yayınlatarak, Kongre üyesi veya diğer hükümet yetkilileriyle yasadışı cinsel ilişkiye giren herkesten kanıt arayarak 1 milyon dolar teklif etmişti. Aynı şeyi 1998'de de yapmış ve ortaya çıkan bilgilerle, Beyaz Saray sözcülüğü sınırındaki Cumhuriyetçi Kongre Üyesi Bob Livingston'un istifasını etkilediği bildirilmişti. 2012'de Flynt, o zamanki Cumhuriyetçi başkan adayı Mitt Romney'nin vergi iadeleri konusunda 1 milyon dolarlık ödül koymuştu.
- Hustler
- Larry Flynt
- donald trump
- Gazete
- ilan
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
-
Misafir 4 saat öncecavat abi bu işi sen biliyorsun.00