Porno kralından Trump çağrısı! Koltuğundan edecek bilgi getirene 10 milyon dolar!

ABD'nin en çok bilinen ve uzun yıllardır yayın hayatını sürdüren Hustler'in sahibi Larry Flynt, Washington Post Gazetesi'ne verdiği ilanla, Donald Trump'ı koltuğundan edecek, çürütülemeyecek bilgiyle gelene 10 milyon dolar vereceğini açıkladı.

— Washington Post (@washingtonpost) October 14, 2017

"Ruslarla mali açıdan para biriktirdi mi?" Trump imparatorluğunu korumak için mi ABD görevini aldı? Her şeyi açığa kavuşturmamız lazım. Kendi vatanseverlik görevimin ve tüm Amerikalıların görevinin, çok geç olmadan Trump'ı göndermek olduğuna inanıyorum. Bu moronun görevinden alınmasına çalışmaktan daha vatansever bir şey düşünemiyorum." dedi. Flynt, gazeteye 'birkaç gün içinde' bilgi gelmesini umduğunu ve hemen bu bilgileri açığa çıkaracağını söyledi.

Reklamın sonunda ücretsiz bir numara ve bir e-posta adresinin yanı sıra, Flynt'in sağlam bir bilgi için tam olarak 10 milyon dolar ödemeyi planladığına dair bir güvence de var.

Post Gazetesi adına konuşan Kris Coratti, "Reklamverenlere geniş bir yelpaze sunuyoruz. Genel olarak, reklamlar yasadışı veya yasadışı eylemleri savunmuyorsa, konuşmaya veya içeriğe sınır koymamaya çalışıyoruz." açıklamasında bulundu.

FLYNT, GEÇMİŞTE DE PARA ÖDÜLLERİ KOYMUŞTU

Bu, Flynt'ın bir siyasetçinin görevden alınması için teklif ettiği ilk para ödülü değil. Geçen yılki başkanlık yarışında Demokrat parti adayı Hillary Clinton için de aynı şeyi yapmıştı. 2007'de The Post Gazetesi'nde tam sayfa reklam yayınlatarak, Kongre üyesi veya diğer hükümet yetkilileriyle yasadışı cinsel ilişkiye giren herkesten kanıt arayarak 1 milyon dolar teklif etmişti. Aynı şeyi 1998'de de yapmış ve ortaya çıkan bilgilerle, Beyaz Saray sözcülüğü sınırındaki Cumhuriyetçi Kongre Üyesi Bob Livingston'un istifasını etkilediği bildirilmişti. 2012'de Flynt, o zamanki Cumhuriyetçi başkan adayı Mitt Romney'nin vergi iadeleri konusunda 1 milyon dolarlık ödül koymuştu.

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