ABD Başkanı Donald Trump'ın evliliğinin ilk yıllarında porno yıldızı ile ilişki yaşadığı, bu nedenle first lady Melania Trump ile evliliğinde sorunlar olduğu iddialarına her geçen gün bir yenisi eklemiş, Trump'ın avukatı Michael D. Cohen'ın porno yıldızına sus payı olarak kendi cebinden 130 bin dolar ödediği iddia edilmişti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın evliyken ilişkiye girdiği iddiaları üzerine Stephanie Clifford, bir açıklama yayımlayarak, "İddia edilen ilişkinin tarafı olması gereken kişilerden her biri, böyle bir ilişkinin varlığını 2006, 2011, 2016, 2017'de yalanladı ve şimdi 2018'de de yalanlıyor. Yalanlamamın sebebi, yurtdışında çıkan tabloid gazetelerin duyurduğu gibi bana 'sus parası' ödenmiş olması değil. Yalanlıyorum, çünkü böyle bir ilişki hiç olmadı" demişti.

Trump'ın avukatı Michael D. Cohen'in, "Başkan'ı korumak için cebimden 130 bin dolar sus payı verdim" demesinin ardından Stormy Daniels, "Gizlilik sözleşmesini ihlal ettiler. Trump ile yaşadığım geceyi anlatmaya hazırım" açıklamasında bulunmuştu.

Yaşanan bu gelişme üzerine, Stephanie Clifford sessiz kalmadı ve menajeri Gina Rodriguez aracılığıyla açıklamada bulundu. Rodriguez, "Cohen'in Daniels'a sus payı verdiğini söylemesi, sözleşme ihlali anlamına gelir. Şimdi Daniels her şeyi söylemekte özgürdür. Daniels, hikayeyi anlatacak" demişti.

DANIELS, DAVA AÇTI

Donald Trump ile ilişkiye girdiği iddia edilen porno yıldızı Stormy Daniels, kendisini susturmaya çalışmak suçlamasıyla Trump'a dava açtı.

Basında yer alan ve ikili arasında 2016 seçim kampanyası öncesi yapıldığı belirtilen 'gizlilik anlaşması'nın geçerli olmadığını söyleyen Daniels, söz konusu anlaşmanın Trump tarafından hiçbir zaman imzalanmadığını ileri sürüyor.

Trump'ın avukatının Daniels'e 'sus payı' olarak 130 bin dolarlık ödeme yapmış olduğu itirafına karşılık, açılan davada Daniels bunu da kabul etmeyerek sadece 'susması için korkutulduğunu' söylüyor.

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