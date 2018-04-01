Porsche markasının en çok satan modelleri Cayenne ve Macan olsa da ünlü lüks otomobil üreticisi ününü ikonik 911 modeline borçlı. Öyle ki, Almanya merkezli üreticinin Stuttgart'ta bulunan fabrikasındaki tüm numaralar dahi 911 ile başlıyor.
1963 yılında ilk üretimi yapılan 2 kapılı spor aracın tasarımı bir klasik ancak Kurt Hesse ismindeki bir oyuncak üreticisi 911 serisinde 20'den fazla çeşidi bulunan tasarımların bir kısmı üzerinde hak iddia etti ve kabul edildi.
Merkezi İspanya'da bulunan Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Hakkı Ofisi (EUIPO) verdiği kararda Porsche modeline ait söz konusu tasarımların terkinine karar verdi. Alman üretici temyiz kurulundan da eli boş döndü ve tasarımların özgün olmadığına karar verdi.
LİSANS GELİRİ 500 MİLYON EURO
Alman Die Welt gazetesine konuşan Porsche sözcüsü konuyu bir adım ileri taşıyarak Avrupa Birliği'nin değerlendirmesine taşıyacaklarını açıkladı.
AB, kararı onayladığı takdirde Porsche ürünlerinin orijinal boyutunda olmasa da oyuncak boyunda replikasının yapılması mümkün olacak. Otomobil üreticilerinin replika tasarımlardan lisans gelirinin Avrupa genelinde 500 milyon euro civarında olduğu sanılıyor.
Porsche, karar onaylandığı takdirde 911 tasarımını değiştirme yoluna gidebilir. Autec ismindeki oyuncak üreticisinin başında olan Kurt Hesse, daha önce de Ferrari markasının kült modellerinden Testarossa ile mücadele girmiş ve kazanmıştı.
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