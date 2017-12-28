İstanbul'da, kadınlara zorla senet imzalatarak fuhuşa sürükleyen şebeke üyeleri adliyeye sevk edildi.

İHA'nın haberine göre geçtiğimiz günlerde liderliğini Hakan A.'nın yaptığı fuhuş çetesine yönelik polisin düzenlediği operasyonla çok sayıda şüpheli yakalanmıştı. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce onlarca masaj salonu, cilt bakım yeri ve güzellik salonuna eş zamanlı operasyon düzenlenen operasyonda, çok sayıda kadın çetenin elinden kurtarılmıştı. Şebeke lideri Hakan A.'ya ait 56 gayrimenkul ve 8 otomobil ile banka hesaplarına el konulurken, 13 iş yeri ise mühürlendi. Gözaltına alınan 3'ü kadın 14 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında bugün Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.

Çete lideri olduğu belirtilen Hakan A.'nın, gazetecilere görüntü vermemek için yere eğilerek yüzünü gizlemesi dikkat çekti.

Öte yandan aynı soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan şebekeye mensup 12 kişi, adliyeye sevk edilmiş, zanlılardan 1'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 11 şüpheli tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

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