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Olimpiyat şampiyonu, Amerika Birleşik Devletleri'nde pek çok tabuyu yıkan ama bunun için büyük bedeller ödemiş bir isim olarak unutulmazlar arasında. 2016 yılında 74 yaşında hayata gözlerini yuman büyük sporcu sadece ringde değil özel hayatındaki ırkçılığa karşı onurlu tutumuyla da başta kendisi gibi Müslümanlar olmak üzere dünyanın dört bir yanında büyük bir sevgiye mazhar olmuştu.