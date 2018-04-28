Port Vale - Carlisle United maç önü

Port Vale ve Carlisle United, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü İngiltere 2.Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 17:00. Port Vale 47 puana sahip olarak 18. sırada yer alırken Carlisle United 63 puanda ve 10. sırada. Port Vale son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Carlisle United, son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 327 kodlu maçı oynayanlar; Port Vale galibiyet oranı 2.30, beraberlik oranı 2.90, Carlisle United galibiyet oranı 2.40. 2.5 gol altının oranı 1.55, 2.5 gol üstünün oranı 1.65. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.80.

Port Vale son hafta oynanan Carlisle United maçında 1-0 kazandı.

Carlisle United, Port Vale karşılaşmaında 1-0 yenildi.

Port Vale, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 7 galibiyet, 6 beraberlik, 9 mağlubiyet aldı. Port Vale, kendi sahasında 25 gol attı, 27 gol yedi.

Carlisle United ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 9 galibiyet, 6 beraberlik, 7 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Carlisle United, 29 gol atarken 30 gol yedi.