Port Vale - Carlisle United maç önü

Port Vale ve Carlisle United, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü İngiltere 2.Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 17:00. Maç öncesi Port Vale 47 puanla 18. sırada, Carlisle United 63 puanla 10. sırada bulunuyor. Port Vale son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Carlisle United, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 327. İddaa'da Port Vale kazanır 2.10, berabere biter 2.90, Carlisle United kazanır 2.60 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.60, üst oranı 1.75. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.80.

Port Vale önceki hafta Carlisle United mücadelesinde 1-0 kazandı.

Carlisle United, Port Vale karşılaşmaında 1-0 yenildi.

Port Vale, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 7 galibiyet, 6 beraberlik, 9 mağlubiyet aldı. Port Vale, kendi sahasında 25 gol attı, 27 gol yedi.

Carlisle United ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 9 galibiyet, 6 beraberlik, 7 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Carlisle United, 29 gol atarken 30 gol yedi.