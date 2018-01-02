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Portakal çuvalıyla yolun karşısına geçmek istedi, canından oldu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde sırtında portakal çuvalıyla yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadın kamyonun çarpması sonucu hayatını kaybetti

02.01.2018 - 22:14 | Güncelleme: İHA

Edinilen bilgiye göre, portakal toplama işinden geldiği ve omzundaki portakal çuvalıyla yolun karşısına geçmek isteyen Ümmühani Yılmaz'a (46), Manavgat'tan Alanya istikametine giden Musa K. yönetimindeki kamyon çarptı.

İHA'nın haberine göre; Kamyonun çarpmasıyla Ümmühani Yılmaz'ın omzundaki portakallar, çizme ve eldivenleri etrafa saçıldı.

Olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Ümmühani Yılmaz, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza haberini duyan yakınları olay yerine ve hastaneye akın etti.

Yılmaz'ın cenazesi Cumhuriyet Savcısının Manavgat Devlet Hastanesi morgunda yaptığı incelemenin ardından yakınlarına teslim edildi.

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YORUMLAR 9
  • Misafir 19 dakika önce
    Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Tarıma ve tarım işçilerine ayrı bir önem vermeliyiz. Onları en iyi şartlarda çalıştırıp iyi ücret vermeliyiz devlet olarak. Yoksa bu gidişle ne memlekette ne de dünyada yiyecek organik bir şey bulamayacağız.
  • Misafir 22 dakika önce
    lanet olsun fakirliğe ve fakir bırakanlara...
  • Misafir 40 dakika önce
    İşte havaya savrulan paranın kutsallığınfarkına varın.. 60 tl yövmiye için akşama kadar çalışan emekçi kadınların başına gelenlere bakın
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