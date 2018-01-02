Edinilen bilgiye göre, portakal toplama işinden geldiği ve omzundaki portakal çuvalıyla yolun karşısına geçmek isteyen Ümmühani Yılmaz'a (46), Manavgat'tan Alanya istikametine giden Musa K. yönetimindeki kamyon çarptı.

İHA'nın haberine göre; Kamyonun çarpmasıyla Ümmühani Yılmaz'ın omzundaki portakallar, çizme ve eldivenleri etrafa saçıldı.

Olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Ümmühani Yılmaz, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza haberini duyan yakınları olay yerine ve hastaneye akın etti.

Yılmaz'ın cenazesi Cumhuriyet Savcısının Manavgat Devlet Hastanesi morgunda yaptığı incelemenin ardından yakınlarına teslim edildi.

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