Portakallı sorbe tarifi

2 su bardağı taze sıkılmış portakal suyu

Yarım su bardağı taze sıkılmış greyfurt suyu

1 adet taze sıkılmış limon suyu

1 su bardağı toz şeker

1 çay bardağı su

Portakallı sorbe nasıl yapılır?

Toz şeker ve suyu derin bir tencereye alın. Şeker taneleri eriyip kaynamaya başlayana kadar sürekli karıştırdığınız karışımı şurup kıvamını alması için kısık ateşte 10 dakika kadar kaynatın. Kıvam alan şerbet karışımını ocaktan alıp oda ısısında soğumaya bırakın.

Suyunu çıkardığınız portakal, limon ve greyfurt sularını soğuyan şurup karışımına ekleyin. Ağzı kapalı cam bir kaba aldığınız portakallı sorbe karışımını buzlukta bekletin. Yoğun ve koyu bir kıvam alana kadar her 30 dakikada bir dondurma kıvamına gelene kadar kaşık yardımıyla karıştırın. 5-6 saat boyunca bu işlemi tekrarlayın. Servis için kase yerine ikiye bölüp içerisiniz çıkardığınız portakal kabuklarını kullanabilirsiniz! Portakallı sorbeniz hazır! Afiyet olsun...

sorbe nasıl yapılır

portakallı sorbe