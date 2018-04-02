Beşiktaş'la ilgili transfer haberleri çoğalıyor. Talisca ve Pastore'yle ilgili de iddialar bulunan Beşiktaş'ın gündemine son olarak Porto'nun Cezayirli yıldızı Yacine Brahimi geldi.

Portekiz'de yayın yapan Record'un haberine göre siyah-beyazlı yönetim, Brahimi'nin bonservisini alabilmek için harekete geçti. Haberde, Beşiktaşlı yöneticilerin, Brahimi'nin menajeriyle temasa geçtiği kaydedildi.

SERBEST KALMA BEDELİ 50 MİLYON EURO

Porto, Brahimi'yi 2014 yılında La Liga ekiplerinden Granada'dan 6,5 milyon Euro bonservis bedeliyle renklerine katmıştı. İspanya'ya gitmeden önce Fransa'nın Rennes ve Clermont Foot kulüplerinde top koşturan Brahimi'nin serbest kalma bedelinin ise 50 milyon Euro olduğu kaydedilmişti. Bu sezon Porto formasıyla çıktığı 41 maçta 10 gol 10 asist kaydeden Brahimi'nin sözleşmesi 2019 yazında sona erecek.