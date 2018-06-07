Real Madrid'de Cristiano Ronaldo belirsizliği devam ediyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u yenerek üst üste üçüncü kez şampiyon olan Real Madrid'de Cristiano Ronaldo, karşılaşma sonrasında yaptığı açıklamada kafaları karıştırmıştı. Portekizli yıldızın gündeme düşen bu açıklamalarından birkaç gün geçti ki bu kez ülkesinde yayın yapan bir gazetede benzer haberler çıktı! Portekiz'de yayın yapan Record gazetesi, yıldız futbolcunun geleceğiyle ilgili karar verdiğini ve Real Madrid'de devam etmemeyi planladığını açıkladı. Record gazetesi manşetinde Ronaldo Madrid'i ter edecek başlığını kullanırken bu kararın "geri çevrilemez" olduğunu belirtti.

Haberde Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in Ronaldo'ya vaatlerini tutmadığı belirtilirken bunun parayla ilgisi olmadığının da altı çizildi. Sözleşmesinin yenileneceğine ve Messi ya da Neymar kadar para alacağına dair kendisine söz verilen Ronaldo, Perez'in sözünü tutmaması üzerine Madrid'den ayrılık kararı aldığını yazdı.

REAL MADRID ONU SİLMİŞTİ!

Real Madrid, yeni sezon formasını tanıtırken yapılan tanıtım videosunda Cristiano Ronaldo'ya yer vermemişti! Yeni formasını tanıtan Real Madrid'in videosunda şu futbolcular yer aldı: Marcelo, Gareth Bale, Karim Benzema, Toni Kroos ve Nacho. Cristiano Ronaldo'nun yeni forma tanıtımlarında yer almaması, Portekizli yıldızın transfer olacağı yönündeki söylentileri artırdı!

RONALDO NE DEMİŞTİ?

Tecrübeli oyuncu, Liverpool maçı sonrasında yaptığı açıklamada "Dünya Kupası'ndan sonra geleceğimle alakalı değerlendirmeler yapacağız. Şu anda geleceğim önemli değil, yazdığımız tarih önemli. Real Madrid'de oynamak gerçekten harika bir duyguydu." demişti.

Real Madrid Başkanı Florentino Perez, Ronaldo'yla ilgili olarak şunları söylemişti:

"Cristiano'ya, takımın tüm oyunculardan daha üstün olduğunu hatırlatmak istiyorum. Kişisel konulara girip ilgiyi başka yere çekmeyeceğim. Şimdi kutlama zamanı."

Portekizli yıldız ertesi sabah ise şu açıklamayı yapmıştı: "Söylediklerimin zamanı doğru değildi ama dürüst olmalıydım. Çok fazla konuşmam ama konuştuğumda tam konuşurum. Uzun süredir olan problemler var ama bu para meselesi değil. 1 hafta içinde bir şeyler söyleyeceğim."

İngiltere basınında çıkan haberlere göre Cristiano Ronaldo; Neymar'ın haftada 600 bin, Messi'nin ise 750 bin pound aldığı yerde kendisinin 350 bin pound almasından memnun değil.



