Son dönemde ağırlık kazanan Bas Dost iddialarına bir yenisi de Portekiz'den geldi. Ülke basını, Sporting Lizbon ile sözleşmesini fesheden 29 yaşındaki Hollandalı forvetin gelecek sezon sarı-lacivertli formayı giyeceğini ileri sürüp "Bas Dost Fenerbahçe'ye imza attı. Ön protokol yapıldı" denildi. Haberde transferin rakam olarak çözülmesi için ise bir pürüz kaldığının altı çizildi.

FIFA İLE GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Buna göre Portekiz ekibinin avukatlarının, oyuncunun transferinden kulübün kasasına da para girmesi için Dost'un avukatları ile görüştüğü bildirildi. Fenerbahçe'nin iki tarafın aralarındaki bonservis sorununu çözmesini beklediği kaydedildi. Haberlerde ayrıca tarafların anlaşamaması durumunda konunun FIFA'ya taşınacağını belirtildi.

SPORTING FENERAHÇE'DEN YÜKSEK BONSERVİS İSTEYEBİLİR

1.96 boyundaki forvetin transferinin ne kadara mal olacağı netlik kazanmasa da 7 milyon Euroluk bir rakamın telaffuz edildiğini dile getiren Portekiz basını, Sportinh Lizbon'un bu paraya razı olmadığını, FIFA'dan lehlerinde bir karar çıkması halinde Fenerbahçe'den daha yüksek bir rakam talep edeceklerini ileri sürdü.

BEŞİKTAŞ VE GALATASARAY DA İSTİYORDU

Gelecek hafta tüm konuların netlik kazanacağını yazıldı. Öte yandan konunun FIFA'ya taşınması halinde oyuncunun ücretini FIFA'nın belirleyebileceği konuşuluyor. Dost'un sözleşmesini feshetmesinin ardından Beşiktaş ve Galatasaray da Hollandalı forvet ile yakından ilgilenmişti. Ayrıca Fenerbahçe, Dost'u Wolfsburg'da oynadığı dönemde de kadroya katmak istemiş ancak yüksek maliyetine takılmıştı.

NE OLMUŞTU?

Sporting'de taraftarlar idmanı basıp oyunculara saldırmıştı. Bu olay sonrası Bas Dost'un da aralarında bulunduğu 8 futbolcu, bu saldırıyı gerekçe gösterip sözleşmelerini tek taraflı feshetmişlerdi. (Sabah)