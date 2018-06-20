Rusya'nın ev sahipliği yaptığı 2018 FIFA Dünya Kupası B Grubu ikinci maçında Portekiz ile Fas karşı karşıya geldi. Portekiz'in süperstarı Cristiano Ronaldo, 4. dakikada attığı golle ülkesini öne geçirdi. Karşılaşmada başka gol olmayınca Portekiz, sahadan 1-0 galip ayrıldı. Ronaldo, 2018 Dünya Kupası'ndaki 2. maçında 4. golünü attı. Öte yandan yıldız futbolcu, milli maçlardaki gol sayısını 85'e çıkardı ve bir Avrupa ülkesi formasıyla en çok gol atan oyuncu oldu. Bu istatistiğiyle de Portekizli, Macar efsanesi Ferenc Puskas'a ait 62 yıllık rekoru kırdı. Gruptaki ilk maçında İspanya ile 3-3 berabere kalan Portekiz, böylece puanını 4'e yükseltti. İlk maçta İran'a mağlup olan Fas, yine 0 puanda kaldı.
Diğer bir yandan Fas ile Portekiz arasında oynanan maçta tanıdık isimler de sahne aldı. Her iki takım kadrosunda şu anda kariyerini Türkiye'de sürdüren 7 isim bulunurken bu futbolculardan 5'i sahadaydı. Fenerbahçe'den Nabil Dirar, Galatasaray'dan Younes Belhanda, Başakşehir'den Da Costa, Malatyaspor'dan Khalid Boutaib, Beşiktaş'ta Pepe de ilk 11'de maça başladı. Beşiktaşlı Ricardo Quaresma yedekler arasında yer alırken Göztepe'nin tecrübeli file bekçisi Beto da mücadeleyi kulübeden takip etti. Bu rakamın 2002 yılında oynanan Türkiye-Brezilya maçında sahada bulunan Süper Lig oyuncularıyla aynı olduğu kaydedildi.
Öte yandan bir dönem Kayserispor ve Galatasaray formaları giyen Nordin Amrabat sahaya 11'de çıkarken eski Fenerbahçeli Bruno Alves ve eski Beşiktaşlı Manuel Fernandes de yedekler arasındaydı.
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